"พร้อมพงศ์" จวกพรรคประชาชน MOA "อนุทิน" เหมือนตีเช็คเปล่า แก้ รธน.ไม่ได้ ยังเสียหน้า

นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ตัดสินใจยุบสภาฯ ก่อนกำหนด ว่า ขอถามไปยังพรรคประชาชน ลงนาม MOA เสมือนตีเช็คเปล่าให้ไม่มีวาระผูกมัดอะไร นอกจากจะเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญ ก่อนหน้ามีคำเตือนเพื่อนมิตร อย่าไปหวังอะไรมาก จะไม่ได้อะไรเลย สุดท้ายการแก้ไขรัฐธรรมนูญไปไม่ถึงฝั่ง ไม่ทันเกมการเมือง ไม่เชื่อพรรคเพื่อไทยหยิบยื่นเงื่อนไขให้ตอนนั้นยุบสภาฯ ทันที ไม่ฟังเสียงพรรคประชาธิปไตยด้วยกันที่เคยโหวตสนับสนุน นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นนายกรัฐมนตรี พรรคส้มเสียหน้า แต่ประเทศเสียหาย เสียโอกาส จะมาเปิดเวทีฟังพี่น้องระบาย ปลอบใจกันเองทำไม เพราะเรื่องมันไม่ควรเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว