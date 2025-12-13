เกาหลีเหนือรับส่งทหารเข้าเก็บกู้ทุ่นระเบิดในแคว้นเคิร์สก์ ของรัสเซียจริง

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ว่า สำนักข่าวกลางเกาหลี (เคซีเอ็นเอ) กระบอกเสียงของรัฐบาลเปียงยาง รายงานว่า กองทัพเกาหลีเหนือส่งทหารช่างเข้าไปปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิด ที่ภูมิภาคเคิร์สก์ ทางตะวันตกของรัสเซีย เป็นเวลา 120 วัน นับตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา และจนถึงตอนนี้ มีทหารเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 120 นาย
เกาหลีเหนือ ยอมรับว่า มีการส่งทหารช่างไปปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิด ในแคว้นเคิร์สก์ของรัสเซีย และมีทหารเสียชีวิตจำนวนมาก ถือเป็นการยอมรับภารกิจทางทหารนอกประเทศที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก
เกาหลีเหนือ ยอมรับว่า มีการส่งทหารช่างไปปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิด ในแคว้นเคิร์สก์ของรัสเซีย และมีทหารเสียชีวิตจำนวนมาก ถือเป็นการยอมรับภารกิจทางทหารนอกประเทศที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก