เพชรบุรี เปิดโครงการส่งเสริมฯ ด้านสาธารณสุขภายใต้ชื่อ มหกรรมสุขภาพดี ชีวีมีสุข

นายชัยยะ อังกินันทน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข ภายใต้ชื่อ "มหกรรมสุขภาพดี ชีวีมีสุข" ณ ลานรัฐพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี นายชัยยะ อังกินันทน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ภายใต้ชื่อ “มหกรรมสุขภาพดี ชีวีมีสุข” ตอน ขยับกาย สบายจิต พิชิต NCDs โดยมี นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นางสาวชมนาด สำรวย รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี เจ้าหน้าที่ และประชาชนชาวจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง
การจัดงานในครั้งนี้สืบเนื่องจาก อบจ.เพชรบุรี ได้รับการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เข้ามาอยู่ในสังกัด ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการดูแลสุขภาพประชาชนในระดับปฐมภูมิ ทาง อบจ. จึงเล็งเห็นความสำคัญของการสร้าง “ต้นทุนสุขภาพ” ที่ดี เพื่อลดความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพในระยะยาว โดยเฉพาะกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)
