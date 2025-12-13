ทหารไทยเข้ายึดปราสาทคนาได้แล้ว 100% ขณะที่กัมพูชายังยิงปืนใหญ่ใส่ชาวกันทรลักษ์

เพจกองทัพบกทันกระแส รายงานวันนี้ (13 ธ.ค.) ว่า ทหารไทยสามารถเข้ายึดปราสาทคนาได้แล้ว 100 เปอร์เซ็นต์ พร้อมทั้ง G1-G4 ระเบิดทำลายบันไดไม้
นอกจากนั้น ทหารไทยยิงปืนใหญ่สนามวิถีโค้ง M198 Howitzer 155 mm. โจมตีต่อตำแหน่งฐานปืน ค. ของทหารกัมพูชาอย่างแม่นยำ ในพื้นที่ฝั่งตรงข้ามอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
ขณะที่ กัมพูชายังระดมยิงกระสุนปืนใหญ่ใส่ชาวบ้านกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ทำให้ชาวบ้านได้รับบาดเจ็บเล็กสาหัสหลายราย
