กปช.จต.ร่วม ทอ.เปิดปฏิบัติการตราดปราบปรปักษ์ ทำลายเป้าหมายทางทหาร

กองทัพเรือ โดยกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) ร่วมกับกองทัพอากาศ (ทอ.) เปิดปฏิบัติการตราดปราบปรปักษ์ เข้าทำลายเป้าหมายทางทหาร โดยปฏิบัติการดังกล่าว เริ่มขึ้นในช่วงเช้ามืดของวันนี้ (13 ธ.ค.) ทางกองทัพอากาศ ได้ส่งเครื่อง F-16 ทำลายที่มั่นทางทหารพร้อมเส้นทางที่ฝ่ายตรงข้ามได้ใช้ในการลำเลียงอาวุธยุทโธปกรณ์ ที่สะพานจัยจุมเนี้ยะ ตั้งอยู่ที่บ้านทมอดา จังหวัดโพธิสัตว์ ประเทศกัมพูชา หลังจากที่กองทัพเรือ ตรวจพบว่าทางกัมพูชามีการเสริมกำลังและอาวุธหนักเข้ามาประชิดชายแดนด้านจังหวัดตราด อย่างต่อเนื่อง