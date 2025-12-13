"อนุทิน" คาดผู้นำสหรัฐฯ ยกหูคุยกัมพูชาก่อนคุยไทย ทำให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนไทยรุกรานก่อน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังหารือทางโทรศัพท์กับ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา นานเกือบ 20 นาที โดยระบุว่า ทรัมป์แสดงความเป็นห่วงสถานการณ์ชายแดนและอยากให้ทั้งสองฝ่ายกลับไปปฏิบัติตามปฏิญญาร่วมที่มาเลเซีย ซึ่งได้ชี้แจงกลับไปว่า ไทยปฏิบัติตามเงื่อนไขมาตลอด แต่กัมพูชาเป็นฝ่ายละเมิด ทั้งการไม่ถอนกำลังและวางระเบิดใหม่จนทหารไทยเสียชีวิต จึงจำเป็นต้องตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยและชีวิตประชาชน
ทั้งนี้ เชื่อว่า นายทรัมป์น่าจะได้คุยกับฝ่ายกัมพูชามาก่อน และได้รับข้อมูลที่คลาดเคลื่อนว่าไทยเป็นฝ่ายรุกราน จึงต้องอธิบายข้อเท็จจริงให้เข้าใจ ทั้งนี้ นายกฯ ปฏิเสธที่จะนำเรื่องการเลือกตั้งมาโยงกับความขัดแย้ง โดยย้ำว่าชีวิตคนไทยสำคัญกว่าเรื่องการเมือง
ด้านข้อเสนอให้หยุดยิงนั้น นายอนุทิน ระบุว่า ฝากทรัมป์ไปบอกกัมพูชาให้เป็นฝ่ายหยุดก่อน และต้องถอนกำลังพร้อมเก็บกู้วัตถุระเบิดให้เห็นเป็นรูปธรรม เพราะกัมพูชาคือผู้ละเมิดสัญญา ด้านนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว.ต่างประเทศ ระบุว่า "การหยุดยิงถือเป็นกลยุทธ์" โดยยืนยันว่าไทยจะไม่ทำอะไรที่ขัดต่อกฎหมาย
