xs
xsm
sm
md
lg

ราคาทองเปิดตลาดวันนี้ ลดลง 150 บ. ทองรูปพรรณขายออก 65,100 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2568 เวลา 09:05 น. (ครั้งที่ 1) ราคาปรับลดลง 150 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 64,300.00 บาท รับซื้อ 64,200.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 65,100.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 62,914.00 บาท