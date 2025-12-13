ผู้นำสหรัฐฯ ยกหูคุยไทย-กัมพูชา รับปากยุติการสู้รบแนวชายแดน

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ กล่าวว่า ตนได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับผู้นำของไทยและกัมพูชา ทั้งสองประเทศเห็นพ้องที่จะยุติการสู้รบตามแนวชายแดน และกลับไปสู่ข้อตกลงหยุดยิงที่เขาเป็นผู้ไกล่เกลี่ยก่อนหน้านี้
ทั้งนี้ ผู้นำสหรัฐฯ โพสต์บน Truth Social ว่า เช้านี้ผมได้สนทนาอย่างดีกับนายกรัฐมนตรีของไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล และนายกรัฐมนตรีของกัมพูชา นายฮุน มาเนต โดยระบุว่า พวกเขาตกลงที่จะยุติการยิงทั้งหมด ตั้งแต่เย็นวันนี้ (13 ธ.ค.) เป็นต้นไป และจะกลับไปยึดถือข้อตกลงสันติภาพเดิมที่ได้ทำร่วมกับข้าพเจ้า และได้รับความช่วยเหลือจากท่านนายกรัฐมนตรีของมาเลเซีย นายอันวาร์ อิบราฮิม
