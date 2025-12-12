รฟท.พร้อมเปิดเดินรถสายใต้เต็มรูปแบบ หลังซ่อมแซมทาง-ระบบอาณัติสัญญาณเสร็จจากน้ำท่วม

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ประกาศแจ้งเปิดเดินรถสายใต้ ภายหลังจากซ่อมแซมทางและระบบอาณัติสัญญาณเสร็จเรียบร้อย หลังสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้คลี่คลายและระดับน้ำลดเข้าสู่ภาวะปกติ ส่งผลให้สามารถเปิดเดินขบวนรถทางไกลจากสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์ถึงสุไหงโกลกและยะลาได้ตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2568 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รองผู้ว่าการรถไฟฯ รักษาการผู้ว่าการรถไฟฯ เปิดเผยว่า หลังเหตุการณ์น้ำท่วมช่วงหาดใหญ่ไปถึงสุไหงโกลกและยะลาได้กลับเข้าสู่สภาวะปกติ รฟท. จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่จากฝ่ายการช่างโยธา ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายทันที โดยมุ่งเน้นการประเมินความมั่นคงของคันทางตามจุดเสี่ยง การตรวจสอบระบบสัญญาณไฟฟ้า และระบบสื่อสาร ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในหลายช่วงทาง ซึ่งได้สั่งการให้เจ้าหน้าดำเนินการเสริมความแข็งแรงของคันทาง ปรับปรุงชั้นหินโรยทาง ตรวจเช็กและเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบอาณัติสัญญาณที่จำเป็น พร้อมทดสอบการทำงานของระบบทั้งหมดอย่างละเอียด เพื่อให้มั่นใจว่าเส้นทางสามารถรองรับการเดินรถได้อย่างปลอดภัยสูงสุด จนสามารถเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ รองรับการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้อย่างสมบูรณ์ ทั้งในด้านการโดยสาร และการขนส่งสินค้า ซึ่งถือเป็นเส้นเลือดสำคัญทางเศรษฐกิจของภูมิภาค โดยคาดว่าจะช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นในช่วงที่ต้องหยุดเดินรถชั่วคราวจากเหตุอุทกภัยที่ผ่านมา
ทั้งนี้ รฟท. ขอขอบคุณผู้โดยสารและประชาชนที่ เลือกใช้รถไฟเป็นพาหนะในการเดินทาง พร้อมยืนยันว่าจะยังคงดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และบำรุงรักษาเส้นทางอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การเดินรถทุกขบวนมีความปลอดภัยและมีมาตรฐานสูงสุดตามหลักสากล สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้ใช้บริการต่อไป