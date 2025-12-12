ปภ.ได้รับจัดสรรงบเพิ่ม 7,730,082,000 บาท ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยปี 68

วันนี้ (12 ธ.ค.) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้รับอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพิ่มเติม จากสำนักงบประมาณ เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2568 จำนวน 7,730,082,000 บาท และเงินเยียวยาผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยในภาคใต้ 9 จังหวัด จำนวน 274,000,000 บาท พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามระเบียบหลักเกณฑ์
นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ สำนักงบประมาณได้อนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพิ่มเติม ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2568 จำนวน 7,730,082,000 บาท ซึ่งมีครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติม จำนวน 858,898 ครัวเรือน จะได้รับความช่วยเหลือเร่งด่วนอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว ทั่วถึง ครบถ้วน ครอบคลุมทุกพื้นที่มากขึ้น นอกจากนี้สำนักงบประมาณยังได้อนุมัติเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 274,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปลงศพผู้ประสบอุทกภัย เพิ่มเติม ในพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และตรัง เพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตเป็นไปตามหลักมนุษยธรรมอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
“เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ในครั้งนี้ มีความรุนแรงก่อให้เกิดความเสียหายกับประชาชนผู้ประสบภัยอย่างรุนแรง ภาครัฐได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องการช่วยเหลือเยียวยาให้เหมาะสม ซึ่งตอนนี้ ปภ. ได้รับจัดสรรเงินตามมติ ครม. ให้กรณีช่วยเหลือผู้อุทกภัย ครัวเรือนละ 9,000 บาท เพิ่มเติม 7,730,082,000 บาท และกรณีค่าปลงศพ รายละ 2 ล้านบาท จัดสรรให้เพิ่มเติม 274 ล้านบาท จะช่วยให้การช่วยเหลือประชาชนรวดเร็ว ทั่วถึงมากขึ้น ซึ่งทาง ปภ. จะเร่งประสานจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบยืนยันจัดส่งข้อมูลให้ ปภ. เพื่อที่จะได้นำส่งธนาคาออมสินให้โอนเงินให้ผู้ประสบภัยต่อไป” นายธีรพัฒน์ อธิบดี ปภ. กล่าว