หน่วยดำเนินกลยุทธ์เข้าเคลียร์พื้นที่สถาปนาปักธงชาติไทย ยึดที่หมายยอดเนิน 677 ได้ 100%

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์




เพจกองทัพบก โพสต์ระบุว่า ช่องอานม้า : เวลา 17.30 หน่วยดำเนินกลยุทธ์ เข้าเคลียร์พื้นที่สถาปนาปักธงชาติไทย ยึดที่หมายยอดเนิน 677 ได้ 100%