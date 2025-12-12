xs
"อภิสิทธิ์"โพสต์ประเทศชาติต้องมาก่อน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และอดีตนายกรัฐมนตรี โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า #ประเทศชาติต้องมาก่อน