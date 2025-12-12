"นิพิฏฐ์"ชี้การใช้กำลังทางทหารระหว่างไทย -กัมพูชา เป็นข้อพิพาทชายแดน ไม่ใช่สงคราม

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีต สส.พัทลุง โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ข้อพิพาทชายแดน หรือสงคราม
-การใช้กำลังทางทหารระหว่างไทย กับ กัมพูชา มีสถานะเป็น“ข้อพิพาทชายแดน”(Border Dispute) ไม่มีสถานะเป็นสงครามระหว่างประเทศ (War)
การใช้กำลังทางทหารจึงจำกัดพื้นที่หรือขอบเขตบริเวณชายแดนเท่านั้น
หากมีการใช้กำลังทางทหารนอกเขตชายแดนไปเยอะ ก็ไม่ใช่ข้อพิพาทชายแดน
จึงมีการพูดกันเยอะว่า ทำไมไทยไม่ส่งเครื่องบินไปทิ้งระเบิดที่เมืองหลวงของกัมพูชา
หากทำเช่นนั้น ก็มิใช่ข้อพิพาทชายแดนอีกต่อไปแต่จะกลายเป็นสงครามระหว่างประเทศไปทันที
ถามว่า สถานะสงครามระหว่างประเทศเกิดขึ้นได้อย่างไร
ตอบว่า ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 177 ขั้นตอนการประกาศสงคราม นายกรัฐมนตรีต้องเรียกประชุมรัฐสภา เพื่อขออนุมัติประกาศสงคราม
เมื่อสมาชิกรัฐสภาให้ความเห็นชอบไม่น้อยกว่าสองในสาม จึงนำความขึ้นโปรดเกล้าฯ ประกาศสงคราม
เมื่อประกาศสงครามแล้ว สถานะของประเทศก็เข้าสู่สภาวะสงครามทันที
ผมเขียน เพื่อตอบคำถามว่า ขอบเขตการใช้กำลังทหาร ทำได้แค่ไหน
แต่ความยาก คือ หากประเทศที่เรามีความขัดแย้ง มีอาวุธพิสัยไกล และอาวุธนั้นตั้งอยู่นอกเขตชายแดน หากมีข้อบ่งชี้ว่า ประเทศคู่ขัดแย้ง มีแนวโน้มจะใช้อาวุธพิสัยไกลยิงเข้ามาในประเทศ ความขัดแย้งชายแดน ก็อาจยกสถานะขึ้นเป็นสงคราม
ซึ่งในยุคนี้ คงไม่มีประเทศไหนปรารถนาจะให้เกิดสงครามขึ้น เว้นแต่เห็นว่า ประเทศคู่กรณี จะเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐและประชาชน/