xs
xsm
sm
md
lg

หุ้นไทยปิดตลาดบวก 0.56 จุด มูลค่าซื้อขาย 36,693.42 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์




บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดตลาดอยู่ที่ระดับ 1,254.10 จุด ปรับขึ้น 0.56 จุด หรือ 0.04% มูลค่าซื้อขาย 36,693.42 ล้านบาท