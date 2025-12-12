xs
ราคาทองคำครั้งที่ 15 ขึ้น 50 บาท รูปพรรณขายออก 65,250 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 16.55 น. ครั้งที่ 15 ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 64,450.00  บาท รับซื้อบาทละ 64,350.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 65,250.00 บาท รับซื้อบาทละ 63,065.60 บาท