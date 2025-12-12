นายกฯ ประกาศความร่วมมือกับ UNODC เดินหน้าโครงการ Bangkok Rules Accelerator

วันนี้ (12 ธ.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดงานการประชุมนานาชาติในหัวข้อ “จากวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ: 15 ปี ข้อกำหนดกรุงเทพ และอนาคตของกระบวนการยุติธรรมที่สนองตอบต่อเพศภาวะ” ณ ห้องคอนเฟอเรนซ์ฮอลล์ ชั้น 2 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
นายกฯ กล่าวแสดงความยินดีต่อการจัดงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 15 ปีของข้อกำหนดกรุงเทพ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ข้อกำหนดกรุงเทพได้ทำหน้าที่เป็นแนวทางในการจัดทำกฎหมายระดับชาติ และกำหนดแนวปฏิบัติของสถาบันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั่วโลก ทำให้ระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญามีความเป็นธรรม มีความได้สัดส่วน และมีประสิทธิภาพ พร้อมประกาศความร่วมมือกับ UNODC จัดตั้งโครงการ Bangkok Rules Accelerator เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติตามข้อกำหนดกรุงเทพให้วัดผลได้ภายใน 5 ปี และเชิญประเทศพันธมิตรทั่วโลกเข้าร่วมผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ที่ยั่งยืนต่อผู้ต้องขังหญิง
ในตอนท้าย นายกฯ ชื่นชม UNODC ในบทบาทผู้นำการขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมที่คำนึงถึงมิติของความเป็นหญิง ยืนยันว่าประเทศไทยพร้อมร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อผลักดันวิสัยทัศน์ของข้อกำหนดกรุงเทพให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป