ทภ.1 จัดพิธีส่งศพ“พลทหารธนรัตน์- พลทหารชาญชัย” สละชีพในสมรภูมิกลับภูมิลำเนาอย่างสมเกียรติ

วันนี้ (12 ธ.ค.) เวลา 10.00 น. พล.ต.ถนัด พูนนายม ผบ.มทบ.19 ผู้เเทน มทภ.1 เป็นประธานในพิธีสดุดีเเละส่งศพทหารผู้กล้า จำนวน 2 นาย ได้เเก่ พลทหารธนรัตน์ จันทร์ประทัด เเละ พลทหารชาญชัย ผดุงโชค สังกัด ร.112 พัน.3 สละชีพในสมรภูมิชายแดน จ.สระแก้ว เมื่อ 10 ธ.ค.68 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสระเเก้ว เเละหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด ร่วมพิธี ณ กองบิน 3 อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
พลทหาร ธนรัตน์ จันทร์ประทัด กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลศพ ณ วัดแก้วสวัสดี ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย ประกอบพิธีรดน้ำศพ 12 ธ.ค. 68 เวลา 15.00 น. และกำหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพ ใน วันที่ 15 ธ.ค.68
พลทหาร ชาญชัย ผดุงโชค กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศล ณ วัดโพธิ์ชัยโคกใหญ่ ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ประกอบพิธีรดน้ำศพ 12 ธ.ค. 68 เวลา 15.00 น. และกำหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพ ใน วันที่ 14 ธ.ค.68
กองทัพภาคที่ 1 ขอเชิดชูเกียรติในความเสียสละทำหน้าที่ชายชาติทหารปกป้องแผ่นดินไทยด้วยชีวิต ทั้งนี้จะดูแลจัดพิธีศพอย่างสมเกียรติ และดูแลสิทธิต่างๆให้กับครอบครัวอย่างครบถ้วนต่อไป