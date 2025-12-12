"เทพไท"เสนอ 3 ข้อ แก้ปัญหาภัยคุกคามจากเขมรแบบยั่งยืน

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า 3 ข้อเสนอ แก้ปัญหาภัยคุกคามจากเขมร
การสู้รบระหว่างทหารไทยกับทหารกัมพูชาในรอบนี้ ถือว่าเป็นครั้งที่2 หลังจากครั้งแรกมีการสู้รบกัน ตั้งแต่วันที่ 24 ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2568 จนมีการเซ็นสัญญาหยุดยิงกันในวันที่ 28 กรกฎาคม 2568 เวลาเที่ยงคืน ซึ่งการหยุดยิงครั้งนั้นก็ต้องยอมรับความจริงว่า เป็นการหยุดยิงตามเงื่อนไขที่ประธานาธิบดีโดนัล ทรัมป์ แห่งสหรัฐอเมริกา กดดันโดยนำเรื่องกำแพงภาษีเข้ามาต่อรอง แต่การหยุดยิงไม่ได้สะเด็ดน้ำ ยังคาใจ เพราะยังไม่ได้ข้อยุติในเรื่องการหยุดยิงกัน
จนล่าสุดมีการเกิดเหตุปะทะขึ้นมาอีก จากเหตุทหารกัมพูชายิงทหารไทย ที่ฐานปฎิบัติการภูผาเหล็ก จนเป็นสาเหตุของการสู้กันครั้งที่2 และยังไม่แน่ใจว่าจะยุติการสู้รบอีกเมื่อไหร่ รวมทั้งยังไม่ทราบว่า การสู้รบครั้งนี้เป็นการครั้งสุดท้ายหรือไม่ จะมีการสู้รบกันอีกในโอกาสต่อไปหรือไม่
เพื่อเป็นการแก้ปัญหาภัยคุกคามที่กัมพูชามีต่อประเทศไทย จึงใคร่เสนอแนวความคิดดำเนินการกับประเทศกัมพูชาใน 3 ข้อ หรือจะเรียกว่าบันได3ขั้น หรือ3ระยะ คือระยะต้น ระยะกลาง และระยะยาว
1.ระยะแรกในเมื่อเกิดการสู้รบกัน ฝ่ายกองทัพไทยควรจะดำเนินการปราบปราม หรือจัดการกับกองทัพกัมพูชาให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาด เพื่อทำลายสภาพความเป็นกองทัพของกัมพูชาให้สิ้นซาก และเกาะระยะยาวการที่กองทัพกัมพูชาใช้อาวุธร้ายแรงเพิ่มขึ้น มีการยิงเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้อง หรือBM 21 การใช้โดรนพลีชีพ และการใช้เครื่องยิงระยะไกล หรือที่เรียกว่า PHL-03 ซึ่งถือว่าเป็นการคุกคามประเทศไทย และไทยสามารถใช้สิทธิ์ป้องกันตัวเอง ตอบโต้อย่างมีสัดส่วน และเป็นการทำลายล้างฐานที่มั่นทางการทหาร ซึ่งเป็นกติกาสากล และหากทหารกัมพูชาคุกคามโดยใช้อาวุธที่ร้ายแรงต่อประเทศไทย โดยเฉพาะPHL-03 เป็นเครื่องยิงระยะไกล สามารถยิงได้ไกลถึง 130 กิโลเมตร ทหารไทยควรจะตอบโต้ทหารกัมพูชาถึงกรุงพนมเปญ และต้องจัดการกับผู้บังคับบัญชาสูงสุดของกองทัพกัมพูชาด้วย
2.จะต้องปราบแก๊งสแกมเมอร์ให้สิ้นซาก เพราะแก๊งสแกมเมอร์เป็นท่อน้ำเลี้ยงหรือเส้นทางการเงินให้กับรัฐบาลกัมพูชา รายได้ของประเทศกัมพูชา 60% มาจากรายได้ของสแกมเมอร์ วันนี้ทหารไทยทำลายตึกอาคารแก๊งสแกมเมอร์ และบ่อนคาสิโนคงไม่เพียงพอ ต้องจัดการในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อศาลอาญาระหว่างประเทศหรือICC และมีแนวร่วมจากประเทศทั่วโลกที่ต้องการที่จะปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ในประเทศกัมพูชา และใช้โอกาสนี้เป็นวาระแห่งโลก เพื่อจัดทำลายแก๊งสแกมเมอร์ ซึ่งเป็นท่อน้ำเลี้ยงสำคัญให้กับกองทัพกัมพูชาและรัฐบาลกัมพูชา
3.การแก้ปัญหาระยะยาว ประเทศกัมพูชาอยู่ภายใต้อิทธิพลการปกครองของระบอบฮุนเซนมาเป็นเวลา 40 ปี ทุกประเทศจะต้องจับมือกัน ร่วมมือกันทำลายล้างล้มระบอบฮุนเซน ซึ่งสภาพตอนนี้อยู่ในสภาพที่ง่อนแง่น ไม่มีเสถียรภาพ ความเชื่อมั่นและความศรัทธาของประชาชนกัมพูชาต่อระบอบฮุนเซนลดน้อยถอยลง ระบอบฮุนเซนจึงปลุกกระแสชาตินิยม โดยการรุกรานประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อหวังเรียกเรตติ้งความนิยมทางการเมืองคืนมา รัฐบาลไทยต้องใช้เงื่อนไขนี้ สนับสนุนแทรกแซงกิจการภายในของกัมพูชา ล้มระบอบฮุนเซน เพื่อเปลี่ยนแปลงศูนย์กลางอำนาจใหม่ ซึ่งเชื่อว่าถ้ามีผู้นำทางการเมืองชุดใหม่ สามารถจัดการ หรือประสานงาน หรือคอนโทรลผู้นำประเทศของกัมพูชาได้
การแก้ปัญหาการคุกคามของกัมพูชาต่อประเทศไทย ถ้าหากใช้บันได 3 ขั้น เป็นการแก้ปัญหาในระยะต้น ระยะกลาง และระยะยาว ถ้าทำได้ จะเป็นการแก้ปัญหาภัยคุกคามประเทศไทยแบบยั่งยืน
จึงอยากเสนอมายังทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้นำไปพิจารณาและดำเนินการตามที่เห็นสมควร