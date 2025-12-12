ทบ.ชวนบริจาคโลหิตช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบพื้นที่ชายแดน

เพจกองทัพบก โพสต์ระบุว่า ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดน...ทำให้ปริมาณโลหิตสำรองลดลงอย่างมาก โดยเฉพาะหมู่เลือดที่ต้องการด่วน เช่น O และAB ซึ่งมีความจำเป็นต่อการผ่าตัดรักษาผู้บาดเจ็บที่ต้องการโลหิตอย่างเร่งด่วน
สถาบันพยาธิวิทยา
ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
ขอเชิญทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยต่อชีวิตผู้บาดเจ็บ ด้วยการบริจาคโลหิต เพื่อเสริมความพร้อมด้านโลหิตสำรองให้เพียงพอต่อภารกิจการแพทย์ในพื้นที่ปฏิบัติการ
สถานที่บริจาคโลหิต กองธนาคารเลือด อาคารเฉลิมพระบารมี ชั้น 1 สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า เปิดให้บริการเวลาราชการ 08.30 – 15.30 น. โทร. 02-257-5142