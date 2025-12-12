ปภ.เผยเหลือน้ำท่วม 3 จังหวัดภาคใต้ เร่งให้ความช่วยเหลือ- ฟื้นฟูพื้นที่

วันนี้ (12 ธ.ค.) เวลา 10.30 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้เหลือแค่ 3 จังหวัด ยังได้รับผลกระทบ โดย ปภ. ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย เร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยา ฟื้นฟูพื้นที่ และดูแลสุขภาพประชาชนภายหลังน้ำลดในพื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงสัปดาห์นี้
นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธ.ค. 68 เวลา 06.00 น.) ยังมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ 3 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี ตรัง และสงขลา รวม 8 อำเภอ 57 ตำบล 361 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 48,978 ครัวเรือน 148,971 คน ดังนี้
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีสถานการณ์ในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ เคียนซา พุนพิน และบ้านนาเดิม 12 ตำบล 49 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 906 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง
จังหวัดตรัง มีสถานการณ์ในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ กันตัง และเมืองฯ 19 ตำบล 132 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 3,274 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง
จังหวัดสงขลา มีสถานการณ์ในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ กระแสสินธุ์ สทิงพระ และสิงหนคร 26 ตำบล 180 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 44,798 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง
กระทรวงมหาดไทย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายจะยังคงเร่ง ให้ความช่วยเหลือ เยียวยา และฟื้นฟูพื้นที่ที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน โดยปัจจุบันการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยคืบหน้าไปได้มาก มีการทำความสะอาดพื้นที่และการบริหารจัดการขยะ ขนย้ายขยะไปยังจุดพักขยะและเร่งเดินเครื่องเผาขยะอย่างเต็มที่ ในส่วนของกลิ่นได้มีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ สารขจัดกลิ่นเหม็นเป็นระยะ รวมถึงมีการขุดลอกและทำรางรองรับน้ำขยะที่จุดพักขยะเพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดน้ำเสียต่อไป รวมทั้งดูแลสุขภาพของประชาชน โดยจากข้อมูลล่าสุดพบว่ามีจำนวนผู้ป่วยโรคฉี่หนูเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทางหน่วยงานด้านสาธารณสุขมีการคัดกรอง เฝ้าระวัง และเร่งกระจายยา Doxycycline ให้ประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงเร่งแจกจ่ายหน้ากากอนามัย ยารักษาโรคน้ำกัดเท้าและโรคอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่งทีม MCATT ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อดูแลสุขภาพจิตของผู้ประสบภัย ติดตามอาการผู้ที่มีภาวะเสี่ยงเป็นระยะ เพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนจะได้รับการดูแลอย่างถูกต้องและทั่วถึง
ทั้งนี้ แม้ระดับน้ำในพื้นที่ภาคใต้ส่วนใหญ่จะมีแนวโน้มลดลงแล้ว แต่ประชาชนในพื้นที่ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอย่างต่อเนื่องในช่วงวันที่ 11-16 ธันวาคม 2568 ตามประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยา ที่คาดการณ์ว่า ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ โดยมีฝนตกหนักมากบริเวณ จ.ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยประชาชนสามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยที่แอปพลิเคชัน "THAI DISASTER ALERT" และสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ "ปภ.รับแจ้งเหตุ1784" โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM รวมถึงสายด่วนนิรภัย1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือต่อไป