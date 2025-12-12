xs
ราคาทองคำครั้งที่ 7 ขึ้น 50 บาท รูปพรรณขายออก 64,950 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 14.11 น. ครั้งที่ 7 ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 64,150.00  บาท รับซื้อบาทละ 64,050.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 64,950.00 บาท รับซื้อบาทละ 62,762.40 บาท