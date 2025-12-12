สปสช.ยืนยันไม่มีการลดสิทธิบัตรทอง ชี้รักษา รพ.ประจำได้เหมือนเดิม

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ชี้แจงกรณีเกิดความกังวลเกี่ยวกับการปรับระบบบริการบัตรทอง สปสช. ว่าสิทธิการรักษาหลักของประชาชนยังเหมือนเดิม สามารถเข้ารับบริการที่ "โรงพยาบาลประจำตัว" ตามสิทธิได้ตามปกติ "ไม่จำกัดจำนวนครั้ง" เมื่อมีความจำเป็นทางการแพทย์
การปรับปรุงระบบเกิดขึ้นเป็นเพียงการจัดระเบียบ เฉพาะในส่วนของหน่วยบริการนวัตกรรม ได้แก่ ร้านยาคุณภาพ คลินิกเวชกรรม และคลินิกพยาบาล ซึ่งเป็น "ทางเลือกเสริม" เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
ทั้งนี้ ข้อเสนอให้ใช้บริการโรคทั่วไปที่หน่วยนวัตกรรมฯ เฉลี่ย 2 ครั้ง/คน/ปี เป็นการปรับตามพฤติกรรมการใช้บริการจริงของประชาชนส่วนใหญ่ เพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย และทำให้ระบบหลักประกันสุขภาพมีความยั่งยืน
สอบถามข้อมูลได้ที่ สายด่วน สปสช. 1330 และตรวจสอบสิทธิได้ที่ https://srmcitizen.nhso.go.th/
