ประธาน กกต.แย้ม เป็นไปได้เลือกตั้ง 8 ก.พ. 69

นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งหลังนายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภา ว่า ตามกฎหมายเมื่อยุบสภา คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องมีการประชุมกัน ในวันจันทร์และวันอังคารที่ 15-16 ธันวาคมนี้ เพื่อกำหนดวันเลือกตั้ง ซึ่งสำนักงานกกต. ได้เตรียมความพร้อมไว้แล้ว เพราะมีการคาดการณ์ว่าอาจมีการยุบสภาจึงมีการแบ่งเขตไว้ คิดว่าในวันจันทร์และอังคารนี้จะมีความชัดเจนขึ้น ซึ่งสำนักงาน กกต. ได้จัดทำไทม์ไลน์การเลือกตั้งไว้ครบถ้วนและมีความพร้อมจัดการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นไปได้ว่าวันเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569
ส่วนสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา จะทำให้การเลือกตั้งทั่วไปมีอุปสรรคหรือไม่ นายณรงค์ กล่าวว่า เราคาดการณ์และติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา