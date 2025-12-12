"เวย์ ไทเทเนียม" ดอดรับทราบข้อกล่าวหาร่วมกันฉ้อโกงทรัพย์กับ "นานา"

เมื่อเวลา 10.00 น. นายปริญญา อินทชัย หรือ เวย์ ไทยเทเนียม พร้อมด้วยนายสายหยุด เพ็งบุญชู ทนายความ เดินทางเข้าพบ พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. พ.ต.อ.จำนาญ จันทร์เทศ ผกก.4 บก.ปอศ. และพนักงานสอบสวน หลังจากถูกออกหมายเรียกให้เข้ามาพบกับพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปอศ.เพื่อรับทราบข้อกล่าวหา ร่วมกันฉ้อโกงทรัพย์ กับภรรยา คือ น.ส.ไรบีนา อินทชัย หรือ นานา หลังจากมีผู้เสียหายเข้าแจ้งความดำเนินคดีไปแล้วก่อนหน้านี้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อถึงกำหนดเวลาเข้าพบพนักงานสอบสวน เวย์ ไทยเทเนียม ได้แอบเข้าทางด้านหลังของอาคารกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ก่อนจะรีบขึ้นลิฟต์ไปยังชั้น 9 ซึ่งเป็นที่ตั้ง บก.ปอศ.และเข้าพบกับพนักงานสอบสวนที่รอสอบปากคำอยู่ทันที