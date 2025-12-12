"ศุภจี" สั่งพาณิชย์ถามกฤษฎีกา เจรจา "ภาษีทรัมป์" ได้หรือไม่ หลังยุบสภา

นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตนได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายของกระทรวงพาณิชย์ หารือกับสำนักงานกฤษฎีกา เพื่อความถูกต้องชัดเจน กรณีหลังการยุบสภา การเจรจาเรื่องภาษีสหรัฐฯ ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการนั้นจะต้องดำเนินการอย่างไร ส่วนสัญญาซื้อขายข้าวรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ไทยกับจีน จำนวน 1 ล้านตัน และคงเหลือ 2.8 แสนตัน ยังเดินหน้าได้ตามปกติ ซึ่งคงสามารถใช้กรอบและแนวปฏิบัติเดิมที่ยังเหลือต้องส่งมอบอีก 2.8 แสนตัน จึงไม่มีปัญหา
แหล่งข่าวกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า กรณีการเจรจามาตรการภาษีสหรัฐฯ อาจชะลอจนกว่าจะชัดเจนในหลักของกฎหมาย เพราะเป็นเรื่องที่ต้องผูกพันทางกฎหมายและต้องผ่านสภาฯ พิจารณาเห็นชอบ ส่วนข้าวจีทูจีกับจีน ในกรอบสัญญาเดิมยังคงค้างเจรจาและส่งมอบ 2.8 แสนตัน จะยังดำเนินการได้ตามเดิม ส่วนที่เจรจาเพิ่มอีก 2.2 แสนตัน ในช่วงรัฐบาลไทยเยือนจีนในช่วงความสัมพันธ์ไทย-จีน 50 ปี และขยับเป็น 5 แสนตันนั้น ในส่วนของ 2.2 แสนตัน ยังต้องมีการลงนามโดยรัฐบาล และเดิมกำหนดในเดือนธันวาคมนี้ แต่เมื่อมีการยุบสภา ก็ต้องรอรัฐบาลใหม่ สำหรับการเจรจาจีทูจีขายข้าวให้จีน 1 แสนตัน
โดยกรมการค้าต่างประเทศกับคอฟโก้ รัฐวิสาหกิจของจีน อยู่ในขั้นตอนด้านเอกสารและคาดว่าจะส่งมอบเร็วสุดต้นเดือนมกราคม