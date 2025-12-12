อัตราความยากจนในรัสเซียลดต่ำสุดเป็นประวัติการณ์

ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ผู้นำรัสเซีย กล่าวว่า อัตราความยากจนของรัสเซียลดลงกว่า 20 จุดเปอร์เซ็นต์ตลอดช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา สู่ระดับต่ำที่สุดเป็นประวัติการณ์
ประธานาธิบดีปูติน ระบุว่า ในปี 2543 มีประชากรราว 42 ล้านคน หรือคิดเป็น 29% ของประชากรรัสเซีย ที่มีชีวิตอยู่ด้วยค่าครองชีพต่ำกว่าเกณฑ์ค่าครองชีพขั้นต่ำ แต่ ณ สิ้นปี 2567 ตัวเลขดังกล่าวลดลงเหลือ 7.2% หรือเทียบเท่ากับประชากรที่มากกว่า 10 ล้านคนเล็กน้อยเท่านั้น
ประธานาธิบดีปูตินกล่าวเสริมว่า แนวโน้มเชิงบวกนี้ยังคงดำเนินต่อไปในปีปัจจุบัน ทำให้รัสเซียยังคงเดินหน้าตามเป้าหมายในการลดอัตราความยากจนให้ต่ำกว่า 7% ภายในปี 2573 และต่ำกว่า 5% ภายในปี 2579
สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ปูติน ย้ำว่า รัสเซียจะนำมาตรการสนับสนุนใหม่สำหรับครอบครัวที่มีบุตรสองคนขึ้นไปมาใช้ โดยจะมอบเงินอุดหนุนแก่ครัวเรือนที่มีรายได้ต่อหัวในปีที่ผ่านมาต่ำกว่า 1.5 เท่าของระดับการดำรงชีพขั้นต่ำของภูมิภาค
ขณะที่เงินบำนาญทางสังคมจะถูกปรับให้สอดรับกับมาตรฐานการดำรงชีพขั้นต่ำสำหรับผู้รับบำนาญ พร้อมทั้งมีแผนที่จะยกระดับมาตรฐานดังกล่าวในปีหน้าด้วย
ปูตินยังเน้นย้ำอีกว่า การเพิ่มขึ้นของค่าจ้างสามารถส่งเสริมอุปสงค์ในประเทศ และเสริมสร้างภาคการผลิตและบริการของรัสเซียได้
นอกจากนี้ ประธานาธิบดีปูติน ระบุว่า การเพิ่มขึ้นของรายได้ ประกอบกับการปรับโครงสร้างการจ้างงานและการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีค่าจ้างสูง ถือเป็นรากฐานสำหรับการลดความยากจนและความเหลื่อมล้ำ พร้อมไปกับการยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีของครัวเรือนชาวรัสเซีย