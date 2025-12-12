ประธาน กกต.ยืนยันพร้อมจัดเลือกตั้ง เตรียมหารือ ครม.สัปดาห์หน้า

นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวว่า เมื่อยุบสภา คณะกรรมการการเลือกตั้งจะมีการประชุมเพื่อกำหนดวันเลือกตั้ง ซึ่งมีการเตรียมความพร้อมไว้แล้ว เพราะมีการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่าอาจมีการยุบสภา จึงได้มีการแบ่งเขตไว้ตามจำนวนประชากรในบางจังหวัดแล้ว คาดว่าภายในวันจันทร์หรืออังคารก็จะมีความชัดเจน และจัดทำลำดับเวลาการเลือกตั้งไว้แล้ว พร้อมยอมรับว่ามีความเป็นไปได้ที่การเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ตามที่มีการคาดการณ์ไว้
ส่วนกฎหมายกำหนดให้วันเลือกตั้งต้องเป็นวันเดียวกันทั่วประเทศ ขณะที่สถานการณ์สู้รบไทย-กัมพูชา กกต. จะทำอย่างเต็มที่ ยังเชื่อว่าจะสามารถจัดการเลือกตั้งได้
ส่วนการทำประชามติพร้อมกับการเลือกตั้ง ขอให้รอหารือกับคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าก่อน ซึ่งจะเป็นการหารือเกี่ยวกับอำนาจคณะรัฐมนตรีรักษาการ ในการจัดออกเสียงประชามติ และมีอำนาจที่จะอนุมัติงบประมาณ