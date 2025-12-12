xs
xsm
sm
md
lg

หุ้นไทยปิดภาคเช้า +0.29 จุด มูลค่าซื้อขาย 22,985.57 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายภาคเช้า ดัชนีหุ้นไทยปรับเพิ่มขึ้น 0.29 จุด หรือ +0.02% ที่ระดับ 1,253.83 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 22,985.57 ล้านบาท