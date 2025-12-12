ผอ.ศูนย์แถลงข่าวร่วมฯ ยัน แม้ยุบสภาแล้ว รบ.ยังปฏิบัติหน้าที่เต็มอำนาจ

พล.อ.อ.ประภาส สอนใจดี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ไทย-กัมพูชา เปิดเผยว่า แม้มีการยุบสภาเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม ที่ผ่านมา แต่รัฐบาลยังคงปฏิบัติหน้าที่ และมีอำนาจดูแลความมั่นคงของประเทศอย่างครบถ้วนตามกฎหมาย เพื่อให้การปกป้องประชาชนไทยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
สถานการณ์ชายแดนมีความตึงเครียดจากการที่กัมพูชาดำเนินการรุกล้ำ และโจมตีไทยก่อนในหลายพื้นที่ กองทัพไทยจึงจำเป็นต้องใช้สิทธิในการป้องกันตนเองตามกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ โดยมุ่งหมายเพียงเพื่อยุติการคุกคามชีวิตประชาชนและรักษาอธิปไตยของชาติ รัฐบาลและกองทัพยืนยันว่ายังคงสั่งการและปฏิบัติการได้ตามอำนาจกฎหมายอย่างเต็มรูปแบบ กฎอัยการศึกในพื้นที่ชายแดนมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายความมั่นคงของไทย และศูนย์แถลงข่าวร่วมฯ จะรายงานสถานการณ์อย่างโปร่งใส เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ประเทศไทยยังคงยึดมั่นในหลักสันติวิธี และปรารถนาสันติภาพกับกัมพูชา แต่ในขณะเดียวกันจะปกป้องแผ่นดินไทยอย่างเด็ดขาดและชอบธรรม เพื่อความสงบสุขของประชาชนไทยเป็นสำคัญ
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนทุกท่านติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการ หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยง งดเผยแพร่ภาพหรือข้อมูลที่กระทบต่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ และร่วมกันรักษาความสงบและความเป็นหนึ่งเดียวของคนไทยในช่วงเวลานี้
พร้อมย้ำว่า เราจะผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ด้วยความร่วมมือ ความเชื่อมั่น และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคน ซึ่งศูนย์แถลงข่าวร่วมฯ จะรายงานความคืบหน้าเป็นระยะอย่างใกล้ชิด” พล.อ.อ.ประภาส กล่าวและย้ำว่า กองทัพไทยปฏิบัติตามสิทธิป้องกันตนเอง หลังจากโดนฝ่ายกัมพูชาโจมตีก่อน โดยกองทัพไทยจะใช้กําลังเท่าที่จําเป็นเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง
ด้าน พล.ร.ต.สุรสันต์ คงศิริ โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า การยุบสภาไม่ได้มีผลกระทบอะไรในอํานาจสั่งการของทหาร เนื่องจากทหารมี พ.ร.บ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551 ในการยึดถือปฏิบัติมีแนวทางปฏิบัติชัดเจน ไม่ได้เกี่ยวโยงกับประเด็นทางการเมืองที่มีการยุบสภา ขอยืนยันชัดเจนว่า ถึงแม้ว่าจะมีการยุบสภาการปฏิบัติการทางทหาร มีกฎหมายอื่นที่ทางทหารยังปฏิบัติตามได้ มีโครงสร้างการปฏิบัติอย่างชัดเจน
ทั้งนี้ พ.ร.บ.กลาโหม มีการสั่งการผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นผู้บัญชาการทหาร มีอํานาจควบคุมบังคับบัญชากับเหล่าทัพ การปฏิบัติการต่างๆ เหล่านั้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา ทาง ผบ.ทหารสูงสุด มีการสั่งการและมอบหมายบทบาทต่าง ๆ ให้เหล่าทัพเป็นผู้ดําเนินการ ขอให้ประชาชนอย่ากังวลย้ำว่าการปฏิบัติการทางทหารยังคงมีต่อเนื่องเพื่อปกป้องอธิปไตยของไทย