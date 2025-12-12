กกต.จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้ง ปธ.กกต.-กกต.

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งประธานกรรมการการเลือกตั้งและกรรมการการเลือกตั้ง 3 คน ประกอบด้วย นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ในฐานะประธาน กกต. และ กกต. อีก 2 คน คือ นายณรงค์ รักร้อย และนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ โดยมีประกาศแต่งตั้งในวันที่ 7 ธันวาคม 2568
ในการนี้ มีนายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมผู้บริหารสำนักงาน กกต. และเจ้าหน้าที่ กกต. เข้าร่วมพิธี
ขณะที่ กกต. 3 คน ที่ติดภารกิจไม่ได้เดินทางมาร่วมพิธี ประกอบด้วย นายชาย นครชัย ซึ่งมีปัญหาด้านสุขภาพ ลาป่วย 2 สัปดาห์แล้ว ส่วนนายเลิศวิโรวน์ โกวัฒนะ และนายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ ติดภารกิจ