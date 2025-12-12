ขอเชิญประชาชนเฝ้าฯ รับเสด็จ "ในหลวง-พระราชินี" พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร

เพจพระลาน ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าฯ รับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) ถวายพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ในวันที่ 12 ธันวาคม 2568 เปิดจุดคัดกรอง เวลา 15.00 น. และ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2568 เปิดจุดคัดกรอง เวลา 08.00 น.
หมายเหตุ : ปัญญาสมวาร (ปัน-ยา-สะ-มะ-วาน) หากเป็นภาษาสามัญทั่วไป คือ การทำบุญอุทิศแก่ผู้ล่วงลับ วันที่ครบ 50 วัน และเป็นคำที่ใช้ในการเรียกวาระสำคัญของการบำเพ็ญพระราชกุศล ครบ 50 วัน ในการเสด็จสวรรคต