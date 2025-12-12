ปภ.ส่ง Cell Broadcast แจ้งเตือน 3 จังหวัดภาคใต้ระวังน้ำท่วมฉับพลัน-ดินถล่ม

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แจ้งเตือนฝนตกหนักในพื้นที่ อ.ละแม จ.ชุมพร, อ.เกาะพะงัน อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี, อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช และยังมีกลุ่มฝนในพื้นที่ ระวังน้ำท่วม ดินโคลนถล่ม ในพื้นที่ริมคลอง/ลำน้ำ ที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขา ให้ยกของขึ้นที่สูง เก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญ ระวังไฟฟ้าดูด ดูแลกลุ่มเปราะบาง
ทั้งนี้ ปภ. ได้ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS True และ NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน Cell Broadcast แจ้งเตือนฝนตกหนักในพื้นที่ดังต่อไปนี้
- อ.ละแม จ.ชุมพร
- อ.เกาะพะงัน อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
- อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ "ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784" เพิ่มเพื่อนที่ Line ID @1784DDPM หรือโทรสายด่วนนิรภัย (ปภ.) 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง
ขณะเดียวกัน ปภ.ยังรายงานแจ้งเตือนสาธารณภัย ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2568 โดยมีพื้นที่เสี่ยงประกอบไปด้วย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขังในระยะสั้น น้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมขัง น้ำทะเลหนุนสูงบริเวณปากแม่น้ำ และพื้นที่ราบลุ่มชายฝั่ง คุณภาพอากาศ (PM 2.5) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขังในระยะสั้น (เตรียมพร้อมรับสถานการณ์)
- จ.สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช
น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขังในระยะสั้น (เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด)
- จ.ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช
น้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมขัง (เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด)
จ.สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา และนครปฐม
น้ำทะเลหนุนสูงบริเวณปากแม่น้ำ และพื้นที่ราบลุ่มชายฝั่ง (เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด)
- จ.ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล
คุณภาพอากาศ (PM 2.5) (เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด)
- จ.เชียงใหม่ สุโขทัย หนองคาย และสมุทรสาคร
อนึ่ง สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.)ได้เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2568 ภาคใต้ฝนเพิ่มขึ้น พื้นที่ลาดเชิงเขา เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ส่วนพื้นที่เขตเมืองอาจจะน้ำท่วมขังจากฝนตกสะสม โดยฝนที่เกิดขึ้นยังคงเป็นฝนปกติตามฤดูกาลของภาคใต้ ยังไม่มีปัจจัยเสริมที่ทำให้จะเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องแบบในช่วงวันที่ 19-25 พฤศจิกายน 2568
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.thaiwater.net และแอปพลิเคชัน ThaiWater หรือสามารถตรวจสอบสภาพอากาศผ่านกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก หรือ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ทั้งนี้ ปภ. ได้ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS True และ NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน Cell Broadcast แจ้งเตือนฝนตกหนักในพื้นที่ดังต่อไปนี้
- อ.ละแม จ.ชุมพร
- อ.เกาะพะงัน อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
- อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ "ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784" เพิ่มเพื่อนที่ Line ID @1784DDPM หรือโทรสายด่วนนิรภัย (ปภ.) 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง
ขณะเดียวกัน ปภ.ยังรายงานแจ้งเตือนสาธารณภัย ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2568 โดยมีพื้นที่เสี่ยงประกอบไปด้วย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขังในระยะสั้น น้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมขัง น้ำทะเลหนุนสูงบริเวณปากแม่น้ำ และพื้นที่ราบลุ่มชายฝั่ง คุณภาพอากาศ (PM 2.5) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขังในระยะสั้น (เตรียมพร้อมรับสถานการณ์)
- จ.สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช
น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขังในระยะสั้น (เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด)
- จ.ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช
น้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมขัง (เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด)
จ.สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา และนครปฐม
น้ำทะเลหนุนสูงบริเวณปากแม่น้ำ และพื้นที่ราบลุ่มชายฝั่ง (เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด)
- จ.ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล
คุณภาพอากาศ (PM 2.5) (เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด)
- จ.เชียงใหม่ สุโขทัย หนองคาย และสมุทรสาคร
อนึ่ง สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.)ได้เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2568 ภาคใต้ฝนเพิ่มขึ้น พื้นที่ลาดเชิงเขา เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ส่วนพื้นที่เขตเมืองอาจจะน้ำท่วมขังจากฝนตกสะสม โดยฝนที่เกิดขึ้นยังคงเป็นฝนปกติตามฤดูกาลของภาคใต้ ยังไม่มีปัจจัยเสริมที่ทำให้จะเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องแบบในช่วงวันที่ 19-25 พฤศจิกายน 2568
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.thaiwater.net และแอปพลิเคชัน ThaiWater หรือสามารถตรวจสอบสภาพอากาศผ่านกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก หรือ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก