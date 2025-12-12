สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชากระทบสัตว์กว่า 5.5 ล้านตัว เร่งอพยพ-ส่งอาหารช่วยด่วน

น.ส.อัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา ที่ส่งผลกระทบหนักต่อทั้งประชาชนและสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ โดยกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ระดมกำลังเข้าช่วยเหลือเกษตรกรและดูแลสัตว์ที่ได้รับผลกระทบใน 6 จังหวัด ได้แก่ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ ตราด และสระแก้ว ครอบคลุม 20 อำเภอ 196 ตำบล 1,704 หมู่บ้าน
จากข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 9 ธันวาคม พบว่ามีสัตว์ในพื้นที่ได้รับผลกระทบสูงถึง 5,599,993 ตัว ได้แก่ โคกว่า 4.3 แสนตัว กระบือ 9 หมื่นตัว สุกรกว่า 1.2 แสนตัว แพะ–แกะเกือบ 2.4 หมื่นตัว สัตว์ปีกมากกว่า 4.7 ล้านตัว รวมถึงสุนัข 148,647 ตัว และแมว 65,139 ตัว ขณะนี้มีรายงานสัตว์ตายหรือสูญหายแล้ว 432 ตัว ในจังหวัดอุบลราชธานีและสุรินทร์ ส่วนใหญ่เป็นสัตว์ปีก โค และกระบือ
ด้านการช่วยเหลือเร่งด่วน กรมปศุสัตว์ได้แจกจ่ายหญ้าอาหารสัตว์ 11,000 กิโลกรัม อาหารสุนัข–แมว 8,000 กิโลกรัม อาหารโค 1,000 กิโลกรัม พร้อมสนับสนุนกรงสัตว์ ชุดสุขภาพสัตว์ (แร่ธาตุ ยาปฏิชีวนะ วิตามิน) อพยพสัตว์ออกจากพื้นที่เสี่ยงแล้ว 30 ตัว และจัดทีมสัตวแพทย์เคลื่อนที่เข้าดูแลต่อเนื่อง
นอกจากนี้ หน่วยงานยังได้รับการสนับสนุนหญ้าฟ่อนจากกรมการสัตว์ทหารบก และเตรียมจัดส่งเสบียงอาหารสัตว์เพิ่มอีก 111,000 กิโลกรัม พร้อมประชุมศูนย์เฉพาะกิจทุกวัน เพื่อให้ความช่วยเหลือได้รวดเร็วทั้งระหว่างเหตุการณ์และหลังสถานการณ์คลี่คลาย