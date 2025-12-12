“คนละครึ่งพลัส” เฟส 2 สะดุด! หลังรัฐบาลยุบสภา ชี้ติด กม.เลือกตั้ง

นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า โครงการ “คนละครึ่ง พลัส” เฟส 2 จำเป็นต้องหยุดไว้ก่อน เนื่องจากมีข้อจำกัดของกฎหมายเลือกตั้ง ทำให้ไม่สามารถที่จะดำเนินโครงการได้ ซึ่งรัฐบาลได้พยายามดำเนินการ โดยเตรียมนำเรื่องนี้เสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารหน้า (16 ธ.ค.) แต่ก็มีประกาศยุบสภาออกมาก่อน
ขณะที่นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงแนวทางการดำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจ โครงการ “คนละครึ่ง พลัส” เฟส 2 และการเจรจาภาษีการค้ากับสหรัฐฯ ภายหลังการยุบสภาว่า ต้องรอฟังการชี้แจงจากนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย และคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะว่าอย่างไร
อย่างไรก็ดี ขณะนี้นายกรัฐมนตรี ยังไม่ได้มีการเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษ