ศิลปากรยืนยัน "ปราสาทตาควาย" ซ่อมแซมได้

นายทศพร ศรีสมาน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา ซึ่งรับผิดชอบดูแลโบราณสถาน โบราณวัตถุ เขตจังหวัดอีสานใต้ ประกอบด้วย สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมาและชัยภูมิ ได้ออกมาเปิดเผยถึงกรณีที่ปราสาทตาควาย ถูกทหารกัมพูชาใช้เป็นบังเกอร์ เพื่อสู้รบกับฝั่งทหารไทยและได้รับความเสียหายจากการโจมตี
นายทศพร เปิดเผยว่า เท่าที่ดูภาพปราสาทตาควายสภาพปัจจุบันนี้ ส่วนยอดของปราสาทนั้นพังทลายลงมาแล้ว ซึ่งการบูรณซ่อมแซมนั้น ทางกรมศิลปากรได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบโบราณสถานที่อยู่ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งโบราณสถานที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งถ้าสถานการณ์สงบแล้ว ทางคณะกรรมการจึงจะสามารถเข้าไปตรวจสอบโดยละเอียด และนำมาประเมินในการบูรณะซ่อมแซม เท่าที่เห็นจากข่าว คาดว่าน่าจะมีปราสาทตาเมือนธม ปราสาทคนา ที่คาดว่า อาจจะได้รับผลกระทบจากการปะทะในครั้งนี้ด้วย
สำหรับปราสาทตาควาย สามารถบูรณะซ่อมแซมให้กลับมาเหมือนเดิมได้ เพราะเท่าที่ผ่านมาโบราณสถานหลายแห่งที่อยู่ในความรับผิดชอบก็พังทลายมากกว่าปราสาทตาควาย ซึ่งขั้นตอนในการบูรณะก็เหมือนกับการบูรณะโบราณสถานอื่นๆ คือเริ่มตั้งแต่การขุดค้น การทำแบบ การทำรูปแบบรายการเพื่อการบูรณะ และก็นำไปสู่ขั้นตอนการบูรณะซ่อมแซม ยืนยันว่า การบูรณะซ่อมแซมปราสาทตาควายสามารถทำได้แต่ต้องรอให้สถานการณ์สงบเสียก่อน