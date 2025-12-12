xs
ราคาทองเปิดพุ่ง! [+500] รูปพรรณขายออก 64,750 บาท

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2568 ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.02 น. ราคาทองปรับเพิ่มขึ้น 500 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 63,850 บาท ขายออกบาทละ 63,950 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 62,580.48 บาท ขายออกบาทละ 64,750 บาท