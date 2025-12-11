สำนักศิลปากรตั้ง คกก.ตรวจสอบโบราณสถานรอซ่อม หลังสถานการณ์ชายแดนสงบ

นายทศพร ศรีสมาน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่10 นครราชสีมา ซึ่งรับผิดชอบดูแลโบราณสถาน โบราณวัตถุ เขตจังหวัดอีสานใต้ ประกอบด้วย สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมาและชัยภูมิ เปิดเผยถึงกรณีที่ปราสาทตาควายถูกทหารเขมรใช้เป็นบังเกอร์ เพื่อสู้รบกับฝั่งทหารไทย และได้รับความเสียหายจากการโจมตี ว่า เท่าที่ดูภาพปราสาทตาควายสภาพปัจจุบัน ยอดของปราสาทนั้นพังทลายลงมาแล้ว จากความรุนแรงของสงครามที่มีการยิงปะทะกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการบูรณซ่อมแซมนั้น ทางกรมศิลปากรได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบโบราณสถานที่อยู่ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งโบราณสถานที่ได้รับผลกระทบจากภาวะการสู้รบระหว่างไทย - กัมพูชา เพียงแต่สถานการณ์ตามแนวชายแดนยังไม่สงบ จึงยังเข้าไปตรวจสอบไม่ได้
ทั้งนี้ หากสถานการณ์สงบแล้ว ทางคณะกรรมการจะสามารถเข้าไปตรวจสอบโดยละเอียดและนำมาประเมินในการบูรณซ่อมแซม เท่าที่เห็นจากภาพข่าวนั้น คาดว่า จะมีปราสาทตาเมือนธม ปราสาทคนา ที่คาดว่าอาจจะได้รับผลกระทบจากการปะทะในครั้งนี้ด้วย
