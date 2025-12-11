โหวตมาตรา 256/28 ส่อวุ่น! ฝ่ายค้านขอนับคะแนนใหม่ อ้างต้องใช้วิธีขานชื่อ

การประชุมร่วมกันของรัฐสภา วาระพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ วาระ 2 วันนี้ (11 ธ.ค.) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการแก้ไขของกรรมาธิการฯ เสียงข้างมาก ในมาตรา 256/28 ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 290 เสียง คะแนนเสียงไม่เห็นชอบ 312 เสียง งดออกเสียง 6 เสียง แต่ ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส. แบบบัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เสนอให้นับคะแนนใหม่ตามข้อบังคับที่ 58 เนื่องจากคะแนนห่างกันไม่เกิน 30 คะแนน ซึ่งในการนับคะแนนครั้งใหม่ต้องใช้วิธีการขานชื่อเป็นรายบุคคล ทำให้ วันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา ทำหน้าที่ประธานการประชุมในขณะนั้น ระบุว่า การนับคะแนนแบบขานชื่ออาจใช้เวลาไม่น้อย แต่ในเมื่อมีผู้เสนอ และมีผู้รับรองถูกต้อง จึงขอให้ทั้ง 3 ฝ่าย คือฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้าน และ สว. ส่งตัวแทนเป็นคณะกรรมการตรวจนับคะแนนฝ่ายละ 2 คน