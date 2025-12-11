การเคหะฯ เพิ่มมาตรการช่วยผู้ประสบอุทกภัยสงขลา เปิดอาคารเช่ารองรับกลุ่มเปราะบาง

วันนี้ (11 ธ.ค.) นายอัครา พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้เข้าถึงความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว ภายใต้นโยบาย “พม. ใกล้คุณ” โดยเฉพาะในสถานการณ์อุทกภัยที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้ รัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดบูรณาการช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดสงขลา ซึ่งมีจำนวนผู้ได้รับผลกระทบและกลุ่มเปราะบางอยู่เป็นวงกว้าง จึงมอบหมายให้นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ดำเนินมาตรการรองรับผู้ประสบอุทกภัยและจัดเตรียมที่อยู่อาศัยชั่วคราวสำหรับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงชุมชนริมทางรถไฟจังหวัดสงขลาที่ได้รับผลกระทบทั้งจากสถานการณ์น้ำท่วมและโครงการรถไฟรางคู่ ในโครงการอาคารเช่าสงขลา ระยะที่ 1, 3 และ 4 ได้จัดเตรียมห้องพักรวมกว่า 100 ห้อง เพื่อรองรับครอบครัวที่ต้องอพยพจากบ้านเรือน พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจความต้องการของประชาชนอย่างใกล้ชิดและเร่งอำนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน เพื่อให้ผู้ประสบภัยสามารถเข้าพักได้ทันที ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในช่วงวิกฤตและสนับสนุนให้ครอบครัวฟื้นตัวสู่ภาวะปกติได้โดยเร็ว
นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติ พร้อมทำงานเคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์ โดยเฉพาะในช่วงวิกฤต เราจะเร่งช่วยเหลือให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย ลดรายจ่าย และมีโอกาสรีสตาร์ทชีวิตได้อีกครั้งหากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลด้านที่อยู่อาศัยสามารถติดต่อสำนักงานการเคหะแห่งชาติ
