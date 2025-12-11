CHRC เตรียมร้ององค์กรระหว่างประเทศกล่าวหาผู้นำทหารไทยก่ออาชญากรรมสงคราม

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งกัมพูชา (CHRC) แถลงว่า เตรียมยื่นคำร้องด่วนต่อองค์กรระหว่างประเทศ กรณี พล.ท.วีระยุทธ รักศิลป์ ผู้บัญชาการกองทัพภาคที่ 2 และ พล.ท.วรยส เหลืองสุวรรณ ผู้บัญชาการกองทัพภาคที่ 1 กระทำการโหดร้ายและป่าเถื่อน พร้อมกล่าวหาผู้นำเหล่าทัพของไทยทั้งสองกระทำความผิดฐานอาชญากรรมสงคราม และละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้าย
แถลงการณ์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกัมพูชาได้ประณามเหตุโจมตีของกองทัพไทย ซึ่งมี พล.ท.วีระยุทธ และ พล.ท.วรยส เป็นผู้นำปฏิบัติการ โดยปฏิบัติการโจมตีของไทยมีการใช้อาวุธหนัก เครื่องบินเอฟ-16 และแก๊สพิษโจมตีพื้นที่ซึ่งมีพลเรือนอาศัยอยู่ในจังหวัดบันเตียเมียนเจย อุดรมีชัย พระบะตอง และพระวิหาร ซึ่งส่งผลให้ศาสนสถานโบราณและมรดกโลกพังเสียหาย ปฏิบัติการโจมตีทางทหารของไทยทำให้ชาวกัมพูชาเสียชีวิต 11 ราย และประชาชนเกือบ 2 แสนคนต้องอพยพออกจากพื้นที่
การกระทำที่ไร้มนุษยธรรม และป่าเถื่อนเหล่านี้เป็นการละเมิดอย่างร้ายแรงต่อกฎหมายสิทธิมนุษยชนและกฎหมายด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศ รวมทั้งเป็นอาชญากรรมสงคราม โดยตามอนุสัญญาเจนีวาครั้งที่ 1949 ได้ห้ามการโจมตีเป้าหมายในพื้นที่พลเรือนนั้นอย่างเด็ดขาด และการใช้ก๊าซพิษถือเป็นการฝ่าฝืนอนุสัญญาอาวุธเคมี ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย
ทั้งนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกัมพูชา (CHRC) จะส่งคำร้องฉบับนี้ไปยังสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ที่นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับเรียกร้องให้มีการสอบสวนอย่างเป็นอิสระโดยทันที ดำเนินการขั้นเด็ดขาด และให้มีการเอาผิดตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด
