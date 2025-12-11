ไทยประกันชีวิตตรวจสอบตัวแทนระดับ Top หลอกเงินลูกค้ากว่า 128 ล. พบฉ้อโกงจริง

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงทันทีที่ได้รับการร้องเรียนจากผู้เอาประกันภัยว่า น.ส.จันเกตุ ตัวแทนระดับ Top หลอกเงินลูกค้าไปกว่า 128 ล้านบาท ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า น.ส.จันเกตุ มีพฤติกรรมทุจริตโดยการฉ้อโกงผู้เอาประกันภัยด้วยการเสนอผลประโยชน์ที่ไม่ได้มีกำหนดในเงื่อนไขกรมธรรม์เพื่อหลอกลวงให้ผู้เอาประกันภัยโอนเงินให้แก่ตนเองและคนใกล้เคียง โดยอ้างว่าเป็นการชำระเบี้ยประกันภัย ซึ่งนางสาวจันเกตุไม่ได้นำส่งเงินดังกล่าวเข้าบริษัทฯ
บริษัทฯ จึงมีคำสั่งให้ น.ส.จันเกตุ พ้นสภาพการเป็นตัวแทนประกันชีวิต ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2568 พร้อมทั้งได้ส่ง SMS แจ้งผู้เอาประกันภัยที่นางสาวจันเกตุดูแลทันทีที่มีคำสั่งพ้นสภาพ ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้ดำเนินคดีข้อหายักยอกทรัพย์ และข้อหาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด ซึ่งพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียก แต่ตัวแทนประกันคนดังกล่าวมิได้มาพบตามหมายเรียก ปัจจุบันพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการพิจารณาออกหมายจับ อีกทั้งได้ดำเนินคดีกับผู้ร่วมกระทำความผิดที่ได้ใช้เอกสารของบริษัทฯ ไปหลอกลวงด้วยอีกส่วนหนึ่ง
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ชี้แจงเรื่องดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อให้ดำเนินการเพิกถอนใบอนุญาตนางสาวจันเกตุเรียบร้อยแล้ว รวมถึงชี้แจงการดำเนินการต่างๆ ตามที่ คปภ.ร้องขอ
