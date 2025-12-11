ทหารไทยยันยึดมั่นหลักการป้องกันตนเองโดยชอบธรรม ไม่โจมตีก่อน ไม่ทำร้ายพลเรือน

พลอากาศเอก ประภาส สอนใจดี ผู้อำนวยการศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ชายแดนไทย - กัมพูชา เปิดเผยถึงสถานการณ์ชายแดนไทย – กัมพูชาว่า ประเทศไทยยึดมั่นในหลักการป้องกันตนเองโดยชอบธรรม (Self-Defense) ไม่โจมตีก่อน ไม่ทำร้ายพลเรือน ใช้กำลังเท่าที่จำเป็นและได้สัดส่วน แต่หากมีภัยคุกคามต่อชีวิตประชาชน หรือเจ้าหน้าที่ของไทย รัฐบาลไทยมีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายระหว่างประเทศที่จะดำเนิน มาตรการป้องกันตนเอง เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนทุกคน ซึ่งเป็นหลักการที่ได้รับ การรับรองในสหประชาชาติ
ประเทศไทยขอยืนยันต่อสื่อมวลชนทั้งในประเทศและต่างประเทศว่า ไทยปฏิบัติการทางทหาร ด้วยความอดกลั้นและความเป็นอารยประเทศ เคารพหลักมนุษยธรรมสูงสุด พร้อมเปิดช่องทางสื่อสาร และความร่วมมือด้านมนุษยธรรมอย่างต่อเนื่อง ไม่มุ่งสร้างความขัดแย้ง แต่มุ่งรักษาเสถียรภาพและ สันติภาพในภูมิภาค เจ้าหน้าที่ทำงานด้วยความรับผิดชอบ เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ เด็กนักเรียนยังไปโรงเรียน ครอบครัวยังคงใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย และประเทศไทยยังคงเดินหน้าอย่างมั่นคง
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนติดตามข้อมูลจากภาครัฐ และงดแชร์ข่าวลวงหรือข่าวปลอม เพื่อป้องกันความสับสนและผลกระทบในวงกว้าง ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ เพื่อความ ปลอดภัยของทุกคน รับรู้สถานการณ์อย่างมีสติ ไม่ตื่นตระหนก รัฐบาลและหน่วยงานด้านความมั่นคง กำลังควบคุมสถานการณ์ในทุกมิติร่วมกันดูแลชุมชน หากพบสิ่งผิดปกติ โปรดแจ้งหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องทันที
นอกจากนี้ ขอส่งสารถึงประชาคมระหว่างประเทศ ประเทศไทยยืนยันว่า การดำเนินการใด ๆ ของฝ่ายไทย อยู่ภายใต้หลักกฎหมายระหว่างประเทศ คำนึงถึงความปลอดภัยของพลเรือนเป็นสำคัญ ใช้กำลัง อย่างจำกัดเท่าที่จำเป็นกับเป้าหมายทางทหารเท่านั้น ประเทศไทยยังคงยืนหยัดในบทบาทของประเทศตามแนวทางสันติ ที่มีความรับผิดชอบ ต่อภูมิภาค และให้ความสำคัญสูงสุดกับการลดความตึงเครียดโดยรักษาสิทธิในการป้องกันประเทศ
