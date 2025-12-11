xs
หุ้นไทยปิดตลาดวันนี้ ร่วง 16.33 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 28,929.61 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (11 ธ.ค.) ดัชนี Set Index ปิดภาคบ่ายที่ระดับ 1,253.54 จุด ลดลง 16.33 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 1.29 โดยมูลค่าการซื้อขายรวม 28,929.61 ล้านบาท