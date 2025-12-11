ทอ.ส่งเอฟ-16 ทิ้งบอมบ์แนวคู หนุนปฏิบัติการนาวิกโยธินปะทะกัมพูชาชายแดนตราด

สถานการณ์เหตุการณ์ปะทะบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ด้าน จ.ตราด เมื่อเวลา 15.55 น. วันนี้ (11 ธ.ค.) เครื่องบินเอฟ-16 ของกองทัพอากาศ มีการสนับสนุนการปฏิบัติการของกองทัพเรือ ทิ้งระเบิดใส่บริเวณแนวคู บริเวณบ้าน 3 หลัง ใน ต.ชำราก อ.เมือง ซึ่งทหารกัมพูชามีการขุดไว้ก่อนหน้านี้ จนทำให้นาวิกโยธินไม่สามารถเข้าไปยึดได้
โดยเครื่องบินเอฟ-16 มีการทิ้งระเบิดใส่จำนวน 4 ลูก จากนั้น เรือรบและปืนใหญ่ภาคพื้นดิน มีการยิงสนับสนุนติดต่อกันหลายนัด จนเกิดกลุ่มควันสีดำขนาดใหญ่ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้า ถัดมาช่วงเวลา 16.10 น. มีการใช้ปืนเล็กยิงปะทะกันประมาณ 1 นาที ก่อนที่จะมีเสียงปืนใหญ่ดังต่อเนื่องกันนานหลายนาที
โดยเครื่องบินเอฟ-16 มีการทิ้งระเบิดใส่จำนวน 4 ลูก จากนั้น เรือรบและปืนใหญ่ภาคพื้นดิน มีการยิงสนับสนุนติดต่อกันหลายนัด จนเกิดกลุ่มควันสีดำขนาดใหญ่ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้า ถัดมาช่วงเวลา 16.10 น. มีการใช้ปืนเล็กยิงปะทะกันประมาณ 1 นาที ก่อนที่จะมีเสียงปืนใหญ่ดังต่อเนื่องกันนานหลายนาที