ผู้ช่วยเลขาฯ ศอ.บต. (สป.มท.) เปิดโครงการพัฒนาทีมตอบโต้ภัยพิบัติทางน้ำยะลาปี 69

นายนิพนธ์ ชายใหญ่ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (สป.มท.) เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทีมตอบโต้ภัยพิบัติทางน้ำประจำตำบลจังหวัดยะลา ปี 2569 พร้อมบรรยายพิเศษเรื่องทิศทางและนโยบายการตอบโต้ภัยพิบัติในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายแพทย์มัซลัน ตะเระ ประธานสมาคมกู้ภัยทางน้ำชายแดนใต้ และอาสาสมัครประจำตำบล เข้าร่วม
นายนิพนธ์ ชายใหญ่ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า โครงการ “การพัฒนาทีมตอบโต้ภัยพิบัติทางน้ำ เป็นโครงการที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากจังหวัดยะลาประสบสถานการณ์น้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากบ่อยครั้ง ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาศักยภาพทีมตอบโต้ภัยพิบัติทางน้ำในระดับตำบล ถือเป็นกลไกในการเพิ่มความพร้อมของพื้นที่เพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างปลอดภัย ถูกต้อง และทันท่วงที
