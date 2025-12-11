ธปท.เปิด Hearing ต่อกำหนดหลักเกณฑ์-วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน 9-23 ธ.ค.นี้

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ หรือเฮียริ่ง (Hearing) ต่อการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ผ่านเว็บไซต์ของ ธปท. ตั้งแต่วันที่ 9 - 23 ธันวาคม 2568 โดยเนื้อหาสำคัญระบุว่า ผู้ที่ซื้อขายทองคำเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ 10,000 ล้านบาทต่อปีขึ้นไป ต้องรายงานข้อมูลการทำธุรกรรมต่อ ธปท.
ทั้งนี้ ในเอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ที่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะชนผ่านเว็บไซต์ของธปท. ได้ชี้แจงว่า สาเหตุของการปรับปรุงหลักเกณฑ์ในครั้งนี้ เกิดจากการที่ “ปริมาณการซื้อขายทองคำ” ในปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่ม “สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง” และมีแนวโน้มกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อให้การดูแลอัตราแลกเปลี่ยนมีเสถียรภาพ และสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ธปท. จึงเห็นความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามข้อมูลธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายทองคำ เพราะนอกจากจะเป็นประโยชน์ในการประเมินผลกระทบต่อเสถียรภาพอัตราแลกเปลี่ยน ยังเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายการเงินที่เกี่ยวข้องในอนาคต
