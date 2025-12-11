xs
ราคาทองครั้งที่ 15 ปรับลง 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 64,150 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2568 เวลา 16:17 น. (ครั้งที่ 15) ราคาปรับลดลง 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 63,350.00 บาท รับซื้อ 63,250.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 64,150.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 61,989.24 บาท