ข่าวจริง! กองทัพภาค 1 ประกาศเคอร์ฟิวห้าม ปชช. 4 อำเภอสระแก้ว ออกนอกเคหะสถาน

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง กองทัพภาคที่ 1 ประกาศเคอร์ฟิวห้ามประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา 4 อำเภอ จ.สระแก้ว ออกนอกเคหะสถานนั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย เพจกองทัพภาคที่ 1 พบว่า เป็นข้อมูลจริง
ด้วยพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พุทธศักราช 2457 กำหนดให้อำนาจแก่ฝ่ายทหารในเขตพื้นที่ประกาศกฎอัยการศึก เพื่อให้เกิดความมีเสถียรภาพ มีความมั่นคง มีความปลอดภัย ห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานภายในระหว่างระยะเวลา 19.00 - 05.00 ในพื้นที่ 4 อำเภอ ตามแนวชายแดน
