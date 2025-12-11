xs
ตร.จัดกำลังคุมเข้มด่านบ้านคลองลึก หลังมีชาวกัมพูชาหลายร้อยคนรวมตัวรอกลับ ปท.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วันนี้ (11 ธ.ค.) พ.ต.อ.ชูชาติ คงเมือง ผกก.สภ.คลองลึก จัดกำลังพลตำรวจ สภ.คลองลึก ร่วมกับ พ.ต.อ.รุ่ง ทองมนต์ ผกก.ตม.จว.สระแก้ว เจ้าหน้าที่ทหารพราน ในการดูแลความสงบ และจัดสถานที่ให้ชาวกัมพูชานั่งรอ บริเวณหน้าด่านพรมแดนบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว หลังจากมีชาวกัมพูชาเดินทางมารวมตัวเพื่อจะกลับประเทศหลายร้อยคน

สำหรับกลุ่มชาวกัมพูชาดังกล่าว มีทั้งเดินทางเข้ามาโดยเครื่องบิน และลักลอบเข้ามาทางธรรมชาติ รวมถึงที่ยังไม่ได้เดินทางกลับประเทศเมื่อครั้งก่อน เพราะต้องการอยู่ค้าขายสินค้าในตลาดโรงเกลือ