ตร.นำ 5 พยานสำคัญตรวจเข้มบ้าน "นัทปง" หาหลักฐานสรุปผลการเสียชีวิต

วันนี้ (11 ธ.ค.) พล.ต.ท.วัฒนา ยี่จีน ผบช.ภ.1 , พล.ต.ต.วิชิต บุญชินวุฒิกุล รอง ผบช.ภ.1 พล.ต.ต.อรรถพล อนุสิทธิ์ รอง ผบช.ภ.1 , พล.ต.ต.เดชระพี คงดี ผบก.ภ.จว.นนทบุรี, พ.ต.อ.จิรายุส วาณิชกูล รอง ผบก.ภ.จว.นนทบุรี, พ.ต.อ.ศุภชัย ศรีศักดิ์ ผกก.สส.ภ.จว.นนทบุรี และพ.ต.อ.กิตติศักดิ์ พงศ์ธนารักษ์ ผกก.สภ.บางกรวย รวมถึงเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน (พฐ.) และตำรวจฝ่ายสืบสวน เข้าตรวจสอบบ้านของ นายณัฐวุฒิ ปงลังกา หรือ นัทปง ผู้สื่อข่าวช่อง 8 ที่เสียชีวิต ภายในบ้านพื้นที่ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
ทั้งนี้ บริเวณบ้านมีเจ้าหน้าที่สายตรวจมากกว่า 10 นาย คุมเข้มตั้งแต่ปากซอย เพื่อกันพื้นที่และรักษาสภาพจุดเกิดเหตุอย่างเคร่งครัด ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเตรียมทำการตรวจหาสารพิษ การเก็บดีเอ็นเอ และค้นหาร่องรอยต่าง ๆ ภายในบ้านอย่างละเอียดร่วมกับญาติผู้เสียชีวิต
นอกจากนี้ ยังมีพยานบุคคลสำคัญ ซึ่งเป็นเพื่อนใกล้ชิดของผู้เสียชีวิต ได้แก่ นายต้น, นาย ก. รวมถึง ไอซ์ สารวัตร(เพื่อนร่วมงาน) ซึ่งตำรวจได้พามายังจุดเกิดเหตุเพื่อชี้ตำแหน่ง ตรวจสอบข้อมูล และประกอบสำนวนคดีตามไทม์ไลน์ที่ได้ให้การไว้ก่อนหน้านี้ ขณะที่นายบิ๊ก ซึ่งเป็นบุคคลใกล้ชิดอีกราย ได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าติดสอบ จึงไม่สามารถเดินทางมาได้ภายในวันนี้
พล.ต.ต.อรรถพล อนุสิทธิ์ รอง ผบช.ภ.1 เปิดเผยว่า วันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำพนักงานสอบสวน พร้อมชุดพิสูจน์หลักฐาน พฐ.1 และญาติผู้เสียชีวิต เข้าตรวจสอบบ้านจุดเกิดเหตุอีกครั้ง โดยมีหน่วยงานพิสูจน์หลักฐานรวม 4 หน่วยงานร่วมปฏิบัติการ ทั้งการตรวจหาสารเคมี สารพิษ ลายนิ้วมือแฝง ตรวจสอบกล้องวงจรปิด ข้อมูลคอมพิวเตอร์ และสำรวจพื้นที่จุดพบศพอย่างละเอียด โดยให้ญาติร่วมเป็นพยานในการนำชี้ทุกขั้นตอน เนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานที่เกิดเหตุโดยตรง
นอกจากนี้ พฐ.ได้นำรถตรวจสารเคมีเข้ามาตรวจเบื้องต้น ซึ่งสามารถเห็นผลได้ทันทีในหลายส่วน ขณะเดียวกันตำรวจยังได้นำพยานสำคัญทั้ง 5 ราย เข้าร่วมตรวจสถานที่จริง ได้แก่ 1.ต้น 2.ก. 3.ไอซ์ และ 4.น้องชายของผู้เสียชีวิต เป็นผู้นำชี้ที่เกิดเหตุ โดยให้เข้าตรวจทีละคนตามลำดับ
